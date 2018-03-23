Mazda 3 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 148,6 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ниталия Телефон:

Описание

Здравствуйте! Продаю свой авто, владею 3 года, машина в хорошем состоянии сел и поехал, обслуживание всегда вовремя, замена масла каждые 6-7 тыс. км, проблем с авто нет и за время эксплуатации она их не доставляла. От авто не избавляюсь, продаю не спеша. Звоните-спрашивайте, отвечу на интересующие вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.