Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 148,6 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ниталия

Телефон:

Описание

Здравствуйте! Продаю свой авто, владею 3 года, машина в хорошем состоянии сел и поехал, обслуживание всегда вовремя, замена масла каждые 6-7 тыс. км, проблем с авто нет и за время эксплуатации она их не доставляла. От авто не избавляюсь, продаю не спеша. Звоните-спрашивайте, отвечу на интересующие вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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