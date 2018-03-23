Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 148,6 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ниталия
Телефон:
Описание
Здравствуйте! Продаю свой авто, владею 3 года, машина в хорошем состоянии сел и поехал, обслуживание всегда вовремя, замена масла каждые 6-7 тыс. км, проблем с авто нет и за время эксплуатации она их не доставляла. От авто не избавляюсь, продаю не спеша. Звоните-спрашивайте, отвечу на интересующие вопросы по телефону. Торг минимальный у капота.
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