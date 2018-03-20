Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии, эксплуатация с 2011 г, 4 хозяина, по кузову есть замечания, все на фото, мотор коробка ходовая без нареканий, лобовое с трещинами, кто ищет новую просьба не звонить. Обмена нет. Торг символический.
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