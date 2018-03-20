Mazda 3 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 124 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, эксплуатация с 2011 г, 4 хозяина, по кузову есть замечания, все на фото, мотор коробка ходовая без нареканий, лобовое с трещинами, кто ищет новую просьба не звонить. Обмена нет. Торг символический.