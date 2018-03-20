Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, эксплуатация с 2011 г, 4 хозяина, по кузову есть замечания, все на фото, мотор коробка ходовая без нареканий, лобовое с трещинами, кто ищет новую просьба не звонить. Обмена нет. Торг символический.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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