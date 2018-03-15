Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Яна
Телефон:
Описание
Продаю авто в хорошем состоянии. Американской сборки. Все вопросы по телефону. Возможен небольшой торг.
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