Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Яна

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Американской сборки. Все вопросы по телефону. Возможен небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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