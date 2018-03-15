Mazda 3 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 86 тыс. км Цена: 510 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Яна Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Американской сборки. Все вопросы по телефону. Возможен небольшой торг.