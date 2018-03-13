Mazda 3 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 155 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Срочно! Цена на один день! Пока есть авто интересующее меня! Продаю в связи с тем что нужен паркетник. Начнем с малого. На машине установлена углепластиковая защита днища. Заменены все лампочки вкруг. Заменены вкруг амортизаторы, пружины, стойки стабилизаторов и достаточно много сайлентблоков. Так что с подвеской все очень хорошо. Заменены передние тормозные диски и передние и задние тормозные колодки. Двигатель и коробка в хорошем состоянии. Два комплекта колес на 16'' литых дисках. Для себя заменил лобовое стекло гарантия 2 года, т. к. старое было затертое.

Из косяков по кузову передний бампер видите сами. На него скину. При покупке авто обратите внимание на такие места как выделено на фото жёлтым цветом! На нижнем крае двери мини клапаны на всех дверях и на кузовной части замка багажника клапан замка. Это те вещи которые после ДТП или теряются или просто не ставятся мастерами из за их лени. Так что кузов у этой Мазды ДТП не видел. И сход развал в идеале! Я хозяин. Торг возможен только у капота. Звонить с 8-00 до 21-00.