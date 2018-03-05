Mazda 3 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 150 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Вложений абсолютно никаких не требует сел и поехал. Двигатель,коробка, ходовая часть всё в отличном состоянии без вложений, салон как новый без дыр и потертостей, кузов весь ровный без вмятин и ржавчины красилось только заднее крыло в остальном машина вся целая 100% при желании можно проверить прибором, стёкла все родные лобовое включительно. Машина без штрафов, арестов и ДТП. Автомобиль стоит своих денег. Торг у капота.