Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Вложений абсолютно никаких не требует сел и поехал. Двигатель,коробка, ходовая часть всё в отличном состоянии без вложений, салон как новый без дыр и потертостей, кузов весь ровный без вмятин и ржавчины красилось только заднее крыло в остальном машина вся целая 100% при желании можно проверить прибором, стёкла все родные лобовое включительно. Машина без штрафов, арестов и ДТП. Автомобиль стоит своих денег. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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