Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Вложений абсолютно никаких не требует сел и поехал. Двигатель,коробка, ходовая часть всё в отличном состоянии без вложений, салон как новый без дыр и потертостей, кузов весь ровный без вмятин и ржавчины красилось только заднее крыло в остальном машина вся целая 100% при желании можно проверить прибором, стёкла все родные лобовое включительно. Машина без штрафов, арестов и ДТП. Автомобиль стоит своих денег. Торг у капота.
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