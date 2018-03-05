Mazda 3 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, прошёл большое ТО (замена колодок, рулевых наконечников, замена сайлентблоков передних рычагов, новые задние стойки, замена свечей, масло мотор), новая летняя резина. По мотору/коробки/электрики никаких нареканий, все работает хорошо. Салон чистенький, кузов не гнилой. Сел и поехал. Любые проверки за Ваш счёт. Надежный автомобиль, без вложений. Звонить понимающим, кто ищет достойную 3-ку, обмен не интересен.