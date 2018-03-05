Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, прошёл большое ТО (замена колодок, рулевых наконечников, замена сайлентблоков передних рычагов, новые задние стойки, замена свечей, масло мотор), новая летняя резина. По мотору/коробки/электрики никаких нареканий, все работает хорошо. Салон чистенький, кузов не гнилой. Сел и поехал. Любые проверки за Ваш счёт. Надежный автомобиль, без вложений. Звонить понимающим, кто ищет достойную 3-ку, обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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