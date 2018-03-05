Mazda 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии, прошёл большое ТО (замена колодок, рулевых наконечников, замена сайлентблоков передних рычагов, новые задние стойки, замена свечей, масло мотор), новая летняя резина. По мотору/коробки/электрики никаких нареканий, все работает хорошо. Салон чистенький, кузов не гнилой. Сел и поехал. Любые проверки за Ваш счёт. Надежный автомобиль, без вложений. Звонить понимающим, кто ищет достойную 3-ку, обмен не интересен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.