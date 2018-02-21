Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Эксплуатация с 2007 г. Без ДТП. ПТС оригинал. Ходовая, двигатель, коробка вложений не требует! Комплектация: кондиционер, управление на руле, подогрев сидений, 4-стеклоподъемника, 4 колонки, 6 подушек безопасности. Салон чистый. Юридически чиста. Торг реальному покупателю!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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