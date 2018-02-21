Mazda 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Эксплуатация с 2007 г. Без ДТП. ПТС оригинал. Ходовая, двигатель, коробка вложений не требует! Комплектация: кондиционер, управление на руле, подогрев сидений, 4-стеклоподъемника, 4 колонки, 6 подушек безопасности. Салон чистый. Юридически чиста. Торг реальному покупателю!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.