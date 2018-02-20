Mazda 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 175,893 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии. Двигатель, АКПП - без нареканий. Присутствует трещина на лобовом стекле. Аргументированный торг у капота. Обмен не интересует!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.