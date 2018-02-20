Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 175,893 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. Двигатель, АКПП - без нареканий. Присутствует трещина на лобовом стекле. Аргументированный торг у капота. Обмен не интересует!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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