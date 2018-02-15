Mazda 3 Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 67 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 117 тыс. км Цена: 387 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаем Mazda 3 -в отличном состоянии. Всегда все во время обслуживалось проводились все ТО (есть все документы по ТО), за машиной следили как положено. Не битая и не в каких авариях не участвовала, коробка автомат работает идеально, двигатель и ходовая тоже отлично. По ПТС 2008 эксплуатация с 2009, вложений не требуется ни каких. Комплектация: Климат -Контроль ,ABS , ESP, ГУР, 8 штук подушек безопасности, Подогревы сидений, Задний парктроник, Музыка с управлением на руле, Оригинальные Литые диски R-16, салон в отличном состоянии, возможен торг.