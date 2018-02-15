Mazda 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 387 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаем Mazda 3 -в отличном состоянии. Всегда все во время обслуживалось проводились все ТО (есть все документы по ТО), за машиной следили как положено. Не битая и не в каких авариях не участвовала, коробка автомат работает идеально, двигатель и ходовая тоже отлично. По ПТС 2008 эксплуатация с 2009, вложений не требуется ни каких. Комплектация: Климат -Контроль ,ABS , ESP, ГУР, 8 штук подушек безопасности, Подогревы сидений, Задний парктроник, Музыка с управлением на руле, Оригинальные Литые диски R-16, салон в отличном состоянии, возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.