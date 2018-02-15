Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 387 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаем Mazda 3 -в отличном состоянии. Всегда все во время обслуживалось проводились все ТО (есть все документы по ТО), за машиной следили как положено. Не битая и не в каких авариях не участвовала, коробка автомат работает идеально, двигатель и ходовая тоже отлично. По ПТС 2008 эксплуатация с 2009, вложений не требуется ни каких. Комплектация: Климат -Контроль ,ABS , ESP, ГУР, 8 штук подушек безопасности, Подогревы сидений, Задний парктроник, Музыка с управлением на руле, Оригинальные Литые диски R-16, салон в отличном состоянии, возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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