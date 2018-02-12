Mazda 3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Необходима замена масла АКПП, сам не хочу заморачиваться перед продажей, разумный торг, соответственно, уместен. Все вопросы по телефону!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.