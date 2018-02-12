Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Необходима замена масла АКПП, сам не хочу заморачиваться перед продажей, разумный торг, соответственно, уместен. Все вопросы по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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