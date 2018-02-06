Mazda 3 Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 145 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно продам свою машинку. Летом полностью заменена ходовая перед и зад. Установлена новая резина Бриджстоун, не прошла еще и 2000. Масла в двигателе, коробке заменены тоже. Климат перезаправлен. Музыка доработана, удалены стандартные шумы головного устройства, работает красиво. Все что нужно было сделать для безпроблемной эксплуатации сделано. Езжу на машине каждый день. Днем машина стоит возле столовой подшипника. Если что звоните, выйду. Оформлена на меня. Не кредитная. Ограничений в переоформлении нет.

На бамперах есть эксплуатационные недостатки не мешающие ездить цапрапины. Страховка свежая без ограничений. Кому нужна беспроблемная машинка звоните.Не разочаруетесь.Я ее очень люблю.

Еще. Продадим папы машину. Хундай Аванте 2011 года с АКПП. Классная машинка, красивая, с кожаным салоном. Наворотов много. В общем, нужно одну из машин продать. Любую. Оформлена машина тоже на папу. Цвет серебристый. Красивый.