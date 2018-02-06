Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно продам свою машинку. Летом полностью заменена ходовая перед и зад. Установлена новая резина Бриджстоун, не прошла еще и 2000. Масла в двигателе, коробке заменены тоже. Климат перезаправлен. Музыка доработана, удалены стандартные шумы головного устройства, работает красиво. Все что нужно было сделать для безпроблемной эксплуатации сделано. Езжу на машине каждый день. Днем машина стоит возле столовой подшипника. Если что звоните, выйду. Оформлена на меня. Не кредитная. Ограничений в переоформлении нет.
На бамперах есть эксплуатационные недостатки не мешающие ездить цапрапины. Страховка свежая без ограничений. Кому нужна беспроблемная машинка звоните.Не разочаруетесь.Я ее очень люблю.
Еще. Продадим папы машину. Хундай Аванте 2011 года с АКПП. Классная машинка, красивая, с кожаным салоном. Наворотов много. В общем, нужно одну из машин продать. Любую. Оформлена машина тоже на папу. Цвет серебристый. Красивый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda 3

Mazda 3

Подержанная, пробег 87,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 86 тыс. км.
Краснодарский край, Тихорецк

540 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 111,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda 3

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 185,077 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

350 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

310 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 178,4 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале