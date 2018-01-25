Mazda 3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Добрый день! Продам прекрасный автомобиль, в прекрасном состоянии. На данный момент автомобиль не требует никаких вложений. Подвеска перебрана полгода назад, ни каких посторонних стуков и скрипов нет. Мотор и автомат работают идеально. переключения плавные без пинков и толчков, мотор как часики. Комплектация очень богатая с климат контролем, управление музыки на руле, подогрев сидений, антипробуксовка, система курсовой стабилизации, подушки безопасности. В общем комфорт и удовольствие от езды гарантирован. По кузову 100% не крашено ни одной детали. Можете приезжать проверять приборами! Жизненные сколы и коцки естественно присутствуют, все расскажу по телефону!
В общем мы за машиной следили, покупали у знакомых, которые в свою очередь тоже следили за автомобилем. Ездили жены с детьми. Соотвественно багажник никогда не видел поросят, цыплят, картошки и мешков сахара. Звоните, спрашивайте, все расскажу. Торг возможен возле автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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