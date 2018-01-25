Mazda 3 Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 69 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 133 тыс. км Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Добрый день! Продам прекрасный автомобиль, в прекрасном состоянии. На данный момент автомобиль не требует никаких вложений. Подвеска перебрана полгода назад, ни каких посторонних стуков и скрипов нет. Мотор и автомат работают идеально. переключения плавные без пинков и толчков, мотор как часики. Комплектация очень богатая с климат контролем, управление музыки на руле, подогрев сидений, антипробуксовка, система курсовой стабилизации, подушки безопасности. В общем комфорт и удовольствие от езды гарантирован. По кузову 100% не крашено ни одной детали. Можете приезжать проверять приборами! Жизненные сколы и коцки естественно присутствуют, все расскажу по телефону!

В общем мы за машиной следили, покупали у знакомых, которые в свою очередь тоже следили за автомобилем. Ездили жены с детьми. Соотвественно багажник никогда не видел поросят, цыплят, картошки и мешков сахара. Звоните, спрашивайте, все расскажу. Торг возможен возле автомобиля.