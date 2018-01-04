Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 149,3 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юрий
Описание
Продам свой личный автомобиль MAZDA 3 в отличном состоянии, японской сборки, в полной комплектации Спорт. Машина обслужена, надежная, езжу каждый день, салон ухожен, не курили, без дыр и протертостей. Автомобиль Краснодарский, местный, юридически чистый,штрафов и арестов нет. По кузову в ДТП не была, царапин и вмятин нет, все детали и стекла родные, по трассе едет прямо, никуда не кидает и не видит, лобовое стекло без сколов и трещин, аккумулятор новый, есть летняя и зимняя резина. Ходовую перебирал в сентябре месяце этого года, масло свежее, двигатель работает тихо и ровно,коробка переключает идеально,без толчков и пинков - любые проверки на СТО. В целом автомобиль выглядит для своих лет достойно, за авто не стыдно, вложений не требует. Живу в Краснодаре, посмотреть можно в любое время, торг только при осмотре уместен.
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