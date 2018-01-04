Mazda 3 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 149,3 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Продам свой личный автомобиль MAZDA 3 в отличном состоянии, японской сборки, в полной комплектации Спорт. Машина обслужена, надежная, езжу каждый день, салон ухожен, не курили, без дыр и протертостей. Автомобиль Краснодарский, местный, юридически чистый,штрафов и арестов нет. По кузову в ДТП не была, царапин и вмятин нет, все детали и стекла родные, по трассе едет прямо, никуда не кидает и не видит, лобовое стекло без сколов и трещин, аккумулятор новый, есть летняя и зимняя резина. Ходовую перебирал в сентябре месяце этого года, масло свежее, двигатель работает тихо и ровно,коробка переключает идеально,без толчков и пинков - любые проверки на СТО. В целом автомобиль выглядит для своих лет достойно, за авто не стыдно, вложений не требует. Живу в Краснодаре, посмотреть можно в любое время, торг только при осмотре уместен.