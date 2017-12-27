Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 14 тыс. км

Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Mazda 3. 2014 год. Автомобиль приобретался у официального дилера, есть сервисная книжка. Страна-производитель - Япония. Объем 1,6 л, 105 л.с. комплектация Active+. Один хозяин (девушка). Кожаная оплетка руля. Кожаная оплетка стояночного тормоза и ручки КПП. Электрические стеклоподъемники передник и задних дверей. Климат-контроль (2 зоны). Дистанционное управление центральным замком. Подогрев передних сидений. Управление аудиосистемой и Bluetooth на рулевом колесе. Салон - ткань. Электропривод зеркал. Центральный замок. Аудиосистема 6 колонок. Фары галогеновые, противотуманные. Дополнительная защита картера. Комплект зимней резины. Два ключа. Хозяин. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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