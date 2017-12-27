Mazda 3 Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 14 тыс. км Цена: 830 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Mazda 3. 2014 год. Автомобиль приобретался у официального дилера, есть сервисная книжка. Страна-производитель - Япония. Объем 1,6 л, 105 л.с. комплектация Active+. Один хозяин (девушка). Кожаная оплетка руля. Кожаная оплетка стояночного тормоза и ручки КПП. Электрические стеклоподъемники передник и задних дверей. Климат-контроль (2 зоны). Дистанционное управление центральным замком. Подогрев передних сидений. Управление аудиосистемой и Bluetooth на рулевом колесе. Салон - ткань. Электропривод зеркал. Центральный замок. Аудиосистема 6 колонок. Фары галогеновые, противотуманные. Дополнительная защита картера. Комплект зимней резины. Два ключа. Хозяин. Торг у капота.