Mazda 3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дарья

Телефон:

Описание

Продам Mazda3. Автомобиль в хорошем состоянии. Начало эксплуатации январь 2011 г. Два владельца по ПТС. Своевременное прохождение ТО, с оригинальными запчастями. Новая резина с дисками 16R. Комплект зимних колёс 15R. Бензин только 95. Хороший ксенон. Ремонта и вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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