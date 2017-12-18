Mazda 3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дарья
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Описание
Продам Mazda3. Автомобиль в хорошем состоянии. Начало эксплуатации январь 2011 г. Два владельца по ПТС. Своевременное прохождение ТО, с оригинальными запчастями. Новая резина с дисками 16R. Комплект зимних колёс 15R. Бензин только 95. Хороший ксенон. Ремонта и вложений не требует.
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