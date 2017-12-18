Mazda 3 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 125 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дарья Телефон:

Описание

Продам Mazda3. Автомобиль в хорошем состоянии. Начало эксплуатации январь 2011 г. Два владельца по ПТС. Своевременное прохождение ТО, с оригинальными запчастями. Новая резина с дисками 16R. Комплект зимних колёс 15R. Бензин только 95. Хороший ксенон. Ремонта и вложений не требует.