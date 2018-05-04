MAN 25.322

  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 1 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет:

Информация о владельце

Город: Батайск, Ростовская область

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Изготовление и ремонт боковых штор и сдвижных крыш из пвх; ремонт сдвижных механизмов; установка шторных надстроек на любую платформу полуприцепа; замена фурнитуры (люверсы, скобы, трос, наконечники, замки натяжки, эспандер); диагностика работы и ремонт электросистем; сварочные работы любой сложности/аргон; врезка коников; малярные работы, пескоструй. В продаже запчасти и фурнитура к полуприцепам, надстройки, б/у тенты (боковые шторы и крыши), навесное оборудование.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже MAN 25.322

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале