MAN 25.322
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 1 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет:
Информация о владельце
Город: Батайск, Ростовская область
Имя: Евгений
Описание
Изготовление и ремонт боковых штор и сдвижных крыш из пвх; ремонт сдвижных механизмов; установка шторных надстроек на любую платформу полуприцепа; замена фурнитуры (люверсы, скобы, трос, наконечники, замки натяжки, эспандер); диагностика работы и ремонт электросистем; сварочные работы любой сложности/аргон; врезка коников; малярные работы, пескоструй. В продаже запчасти и фурнитура к полуприцепам, надстройки, б/у тенты (боковые шторы и крыши), навесное оборудование.
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