MAN 25.322 Дата публикации: 4.05.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 300 тыс. км Цена: 1 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Информация о владельце Город: Батайск, Ростовская область Имя: Евгений Телефон:

Описание

Изготовление и ремонт боковых штор и сдвижных крыш из пвх; ремонт сдвижных механизмов; установка шторных надстроек на любую платформу полуприцепа; замена фурнитуры (люверсы, скобы, трос, наконечники, замки натяжки, эспандер); диагностика работы и ремонт электросистем; сварочные работы любой сложности/аргон; врезка коников; малярные работы, пескоструй. В продаже запчасти и фурнитура к полуприцепам, надстройки, б/у тенты (боковые шторы и крыши), навесное оборудование.