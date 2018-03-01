Lifan X60
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Состояние отличное, вложений не требует, комплектация люкс. Причина продажи переезд.
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