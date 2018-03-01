Состояние отличное, вложений не требует, комплектация люкс. Причина продажи переезд.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Елена

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2015

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