Lifan X60

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Состояние отличное, вложений не требует, комплектация люкс. Причина продажи переезд.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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