Lifan X60

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 9,5 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Тимофей

Телефон:

Описание

Продается автомобиль январь 2017 г. в., в идеальном состоянии, не битый, один хозяин, ПТС оригинал, срочно! Торг реальному покупателю!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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