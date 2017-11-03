Lifan X60
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 9,5 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Тимофей
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Описание
Продается автомобиль январь 2017 г. в., в идеальном состоянии, не битый, один хозяин, ПТС оригинал, срочно! Торг реальному покупателю!
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