Lifan X60 Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 9,5 тыс. км Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Тимофей Телефон:

Описание

Продается автомобиль январь 2017 г. в., в идеальном состоянии, не битый, один хозяин, ПТС оригинал, срочно! Торг реальному покупателю!