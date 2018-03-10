Lifan Solano

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 51 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

ПТС оригинал. В ПТС 2011 год. Без ДТП. Все железо в родной краске. Родная Резина, ещё в очень хорошем состоянии. Родной пробег. Родное лобовое стекло. 2 ключа. Кондиционер работает. Все работает. Обслужена. Новый аккумулятор, масла, фильтра, Колодки. Датчик света, электро зеркала и стекло подъемники, ГУР, АБС, AUX, USB разъём. Очень срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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