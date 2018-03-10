Lifan Solano
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 51 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
ПТС оригинал. В ПТС 2011 год. Без ДТП. Все железо в родной краске. Родная Резина, ещё в очень хорошем состоянии. Родной пробег. Родное лобовое стекло. 2 ключа. Кондиционер работает. Все работает. Обслужена. Новый аккумулятор, масла, фильтра, Колодки. Датчик света, электро зеркала и стекло подъемники, ГУР, АБС, AUX, USB разъём. Очень срочно.
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