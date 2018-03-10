Lifan Solano Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 51 тыс. км Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

ПТС оригинал. В ПТС 2011 год. Без ДТП. Все железо в родной краске. Родная Резина, ещё в очень хорошем состоянии. Родной пробег. Родное лобовое стекло. 2 ключа. Кондиционер работает. Все работает. Обслужена. Новый аккумулятор, масла, фильтра, Колодки. Датчик света, электро зеркала и стекло подъемники, ГУР, АБС, AUX, USB разъём. Очень срочно.