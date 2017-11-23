Lifan Solano Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2017 Пробег: 2,2 тыс. км Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев сидений Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии Пройдено то 1 комплектация комфорт два комплекта резины