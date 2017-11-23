Lifan Solano
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2017
Пробег: 2,2 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев сидений
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном состоянии Пройдено то 1 комплектация комфорт два комплекта резины
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