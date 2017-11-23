Lifan Solano

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Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2017

Пробег: 2,2 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев сидений

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии Пройдено то 1 комплектация комфорт два комплекта резины

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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