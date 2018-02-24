Lifan Smily Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

ПТС оригинал 3 хозяйки девушки СМС не писать звонить с 8 до 23. Пока объявление весит машина не продана.

Гидроусилитель. Кондиционер, атермальное остекление. Обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники передние и задние. Электропривод зеркал, складывания зеркал. Сигнализация, центральный замок, иммобилайзер доводчики стёкол. Подушки безопасности фронтальные. Антиблокировочная система тормозов (ABS). Мультимедиа MP3, радио, USB, AUX, аудиосистема 4 колонки. Фары галогенные, противотуманные. Шины и диски 14.

Машина в отличном техническом состоянии, полная комплектация, 16 клапанов, АБС, гур, кондиционер, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, люк, объёмная панель приборов, 2 подушки безопасности музыка с флеш, 2 комплекта ключей. Все работает без нареканий, сигналка с доводчиками стекол. Проверка юридической чистоты автомобиля.