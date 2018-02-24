Lifan Smily

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

ПТС оригинал 3 хозяйки девушки СМС не писать звонить с 8 до 23. Пока объявление весит машина не продана.
Гидроусилитель. Кондиционер, атермальное остекление. Обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла. Электростеклоподъемники передние и задние. Электропривод зеркал, складывания зеркал. Сигнализация, центральный замок, иммобилайзер доводчики стёкол. Подушки безопасности фронтальные. Антиблокировочная система тормозов (ABS). Мультимедиа MP3, радио, USB, AUX, аудиосистема 4 колонки. Фары галогенные, противотуманные. Шины и диски 14.
Машина в отличном техническом состоянии, полная комплектация, 16 клапанов, АБС, гур, кондиционер, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, люк, объёмная панель приборов, 2 подушки безопасности музыка с флеш, 2 комплекта ключей. Все работает без нареканий, сигналка с доводчиками стекол. Проверка юридической чистоты автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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