Lifan Breez Дата публикации: 17.06.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2010 Пробег: 77 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кисловодск, Ставропольский край Имя: Константин Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, никаких нареканий по двигателю и коробке нет. Родной пробег, покупали новую. ПТС оригинал. Не участвовала а ДТП. Родная краска. Зимние колеса прилагаются. Возможен торг у капота. СРОЧНО!!!