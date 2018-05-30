Lifan Breez

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2010

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кисловодск, Ставропольский край

Имя: Константин

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, никаких нареканий по двигателю и коробке нет. Родной пробег, покупали новую. ПТС оригинал. Не участвовала а ДТП. Родная краска. Зимние колеса прилагаются. Возможен торг у капота. СРОЧНО!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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