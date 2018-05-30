Lifan Breez
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2010
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кисловодск, Ставропольский край
Имя: Константин
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, никаких нареканий по двигателю и коробке нет. Родной пробег, покупали новую. ПТС оригинал. Не участвовала а ДТП. Родная краска. Зимние колеса прилагаются. Возможен торг у капота. СРОЧНО!!!
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