Lifan Breez

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Недавно сделано большое ТО, поменял помпу, ремень ГРМ, сальники коленвала и распредвала,рулевые тяги и наконечники, косточки, шаровые, сайлентблоки на рычагах,подушку двигателя. Колодки 70% остатка. В ближайшие 20-25 т. км. ничего делать точно не надо! Меняй масло и в путь. Стоит на зимней резине + комплект летней имеется.На машине езжу каждый день, вопросов нет, все работает как надо. Двери проклеены шумкой. Полный пакет для этой модели: блокировка дверей,электро зеркала, кондиционер, 4 эл. стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, гидроусилитель руля. Я второй владелец, ПТС оригинал. Машина неприхотливая, запчасти как на Приору, по цене. Небольшой торг на месте. Возможен обмен с моей доплатой на авто классом выше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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