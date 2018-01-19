Lifan Breez Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 86 тыс. км Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Недавно сделано большое ТО, поменял помпу, ремень ГРМ, сальники коленвала и распредвала,рулевые тяги и наконечники, косточки, шаровые, сайлентблоки на рычагах,подушку двигателя. Колодки 70% остатка. В ближайшие 20-25 т. км. ничего делать точно не надо! Меняй масло и в путь. Стоит на зимней резине + комплект летней имеется.На машине езжу каждый день, вопросов нет, все работает как надо. Двери проклеены шумкой. Полный пакет для этой модели: блокировка дверей,электро зеркала, кондиционер, 4 эл. стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, гидроусилитель руля. Я второй владелец, ПТС оригинал. Машина неприхотливая, запчасти как на Приору, по цене. Небольшой торг на месте. Возможен обмен с моей доплатой на авто классом выше.