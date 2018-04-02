Lexus RX 350 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 95 тыс. км Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Куплен в марте 2012 года в салоне "Ключ-Авто Краснодар". Эксплуатация на побережье юга России. Один собственник, оригинальный ПТС. В ДТП не участвовал. Состояние хорошее, не требует вложений. Кожаный салон, люк, парктроник, подогрев и вентиляция передних сидений, круиз-контроль.