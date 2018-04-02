Lexus RX 350
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Куплен в марте 2012 года в салоне "Ключ-Авто Краснодар". Эксплуатация на побережье юга России. Один собственник, оригинальный ПТС. В ДТП не участвовал. Состояние хорошее, не требует вложений. Кожаный салон, люк, парктроник, подогрев и вентиляция передних сидений, круиз-контроль.
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