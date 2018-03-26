Lexus RX 350
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 28 тыс. км
Цена: 2390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Феликс
Описание
Все ТО у дилера. Состояние новой машины. Не бит не крашен. Оригинал ПТС. Полный комплект ключей и документов. Рестайлинг F-Sport. Салон люкс. Кожа. Руль и салон с отделкой деревом. Панорамная крыша. Электропривод багажника, сидений. Подогрев руля, лобового стекла, зеркал. Двухзонный климат контроль. Подогрев сидений. Память сидений, зеркал. Навигация. Камера заднего вида. Парктроники передний, задний. Телефон громкая связь. Джойстик управления экраном, опциями. Сигнализация StarLine B64, вторая, спутниковая на телефон. Центральный замок с ключа. Зажигание Start - Stop. Покрыта бронепленкой, капот, бампер, крылья, ручки дверей и зеркала. Резина зима, лето. Возможен обмен на Тойота Камри, рестайлинг +доплата.
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