Lexus RX 350 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 28 тыс. км Цена: 2390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Феликс Телефон:

Описание

Все ТО у дилера. Состояние новой машины. Не бит не крашен. Оригинал ПТС. Полный комплект ключей и документов. Рестайлинг F-Sport. Салон люкс. Кожа. Руль и салон с отделкой деревом. Панорамная крыша. Электропривод багажника, сидений. Подогрев руля, лобового стекла, зеркал. Двухзонный климат контроль. Подогрев сидений. Память сидений, зеркал. Навигация. Камера заднего вида. Парктроники передний, задний. Телефон громкая связь. Джойстик управления экраном, опциями. Сигнализация StarLine B64, вторая, спутниковая на телефон. Центральный замок с ключа. Зажигание Start - Stop. Покрыта бронепленкой, капот, бампер, крылья, ручки дверей и зеркала. Резина зима, лето. Возможен обмен на Тойота Камри, рестайлинг +доплата.