Lexus RX 350 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 49 тыс. км Цена: 2050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олеся Телефон:

Описание

Продаю lexus 350 коричневого цвета, не битый. Автомобиль второй комплектации.

Осмотр район Немецкой деревни или Вавилова.