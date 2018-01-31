Lexus RX 350
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 2050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олеся
Телефон:
Описание
Продаю lexus 350 коричневого цвета, не битый. Автомобиль второй комплектации.
Осмотр район Немецкой деревни или Вавилова.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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