Lexus RX 350

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 2050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олеся

Телефон:

Описание

Продаю lexus 350 коричневого цвета, не битый. Автомобиль второй комплектации.
Осмотр район Немецкой деревни или Вавилова.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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