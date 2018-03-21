Lexus RX 330
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии. С 5 цилиндром проблем нет, за машиной слежу. На днях поменял тормозные диски колодки (по кругу) шаровые, сайлентблоки, правый рычаг. По кузову есть маленькие коцки, торг у капота.
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