Lexus RX 330 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 105 тыс. км Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. С 5 цилиндром проблем нет, за машиной слежу. На днях поменял тормозные диски колодки (по кругу) шаровые, сайлентблоки, правый рычаг. По кузову есть маленькие коцки, торг у капота.