Lexus RX 330

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. С 5 цилиндром проблем нет, за машиной слежу. На днях поменял тормозные диски колодки (по кругу) шаровые, сайлентблоки, правый рычаг. По кузову есть маленькие коцки, торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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