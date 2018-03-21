Lexus RX 330 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 242 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Валентина Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии, делали под себя, но срочно нужны деньги, так бы никогда не продали. Реальному покупателю торг! Салон перешит экокожей (кроме заднего сиденья)! Музыка штатная, менялась только "голова"! Магнитола с DVD, интернет, навигация, задняя камера, в подголовниках стоят мониторы. Подогрев сидений, круиз контроль, память сидений, подогрев зеркал, антибукс (отключаемый), антизанос, двухзонный климат!