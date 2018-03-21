Lexus RX 330

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 242 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Валентина

Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии, делали под себя, но срочно нужны деньги, так бы никогда не продали. Реальному покупателю торг! Салон перешит экокожей (кроме заднего сиденья)! Музыка штатная, менялась только "голова"! Магнитола с DVD, интернет, навигация, задняя камера, в подголовниках стоят мониторы. Подогрев сидений, круиз контроль, память сидений, подогрев зеркал, антибукс (отключаемый), антизанос, двухзонный климат!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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