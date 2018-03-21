Lexus RX 330
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 242 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Валентина
Описание
Машина в идеальном состоянии, делали под себя, но срочно нужны деньги, так бы никогда не продали. Реальному покупателю торг! Салон перешит экокожей (кроме заднего сиденья)! Музыка штатная, менялась только "голова"! Магнитола с DVD, интернет, навигация, задняя камера, в подголовниках стоят мониторы. Подогрев сидений, круиз контроль, память сидений, подогрев зеркал, антибукс (отключаемый), антизанос, двухзонный климат!
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