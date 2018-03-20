Lexus RX 330

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 760 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Обмен не интересует. Полный комплект ключей и документов. Не участвовал в ДТП. Автомобиль эксклюзивной комплектации,адаптивное освещение,установлены с завода мониторы с беспроводными наушниками в подголовниках. Пробег родной по Америке не ездила. Налог 15 тыс. Все интересующие вопросы по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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