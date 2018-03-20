Lexus RX 330
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 760 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Обмен не интересует. Полный комплект ключей и документов. Не участвовал в ДТП. Автомобиль эксклюзивной комплектации,адаптивное освещение,установлены с завода мониторы с беспроводными наушниками в подголовниках. Пробег родной по Америке не ездила. Налог 15 тыс. Все интересующие вопросы по тел.
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