Lexus RX 330 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 180 тыс. км Цена: 760 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Обмен не интересует. Полный комплект ключей и документов. Не участвовал в ДТП. Автомобиль эксклюзивной комплектации,адаптивное освещение,установлены с завода мониторы с беспроводными наушниками в подголовниках. Пробег родной по Америке не ездила. Налог 15 тыс. Все интересующие вопросы по тел.