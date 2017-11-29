Lexus RX 330
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Василий
Телефон:
Описание
Не пневмо. Не битый.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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