Lexus RX 330

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Не пневмо. Не битый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Lexus RX 330

Lexus RX 330

Подержанная, пробег 173 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

735 тыс. руб.

Lexus RX 330

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

860 тыс. руб.

Авто, похожие на Lexus RX 330

Porsche Cayenne S

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

750 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

650 тыс. руб.

Cadillac Escalade

Подержанная, пробег 251 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

820 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале