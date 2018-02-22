Lexus RX 270

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Каневская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии без недочетов! Куплен в автосалоне новым за наличные деньги в 2011 году, по документам декабрь десятого. Аккуратная безаварийная эксплуатация, ПТС оригинал, я собственник авто. Кузов без притертостей, сколов и царапин, полноценный автомат(не вариатор) в идеале, салон как новый, перед автомобиля забронирован американской пленкой- капот, крылья, бампер, фары, противотуманки, зеркала, под ручками. Ходовая на отлично. Пробег у авто родной, поэтому всё в отличном состоянии! Отличная комплектация: кожаный салон, вставки из дерева, память сидений, раздельный климат-контроль, безключевой доступ, кнопка старт-стоп, автомат-типтроник, 12 SRS airbag, адаптивные биксеноновые фары, 12 динамиков, USB/MP3/AUX/ и многое другое. С авто идет полный пакет документов, сервисная книга, книга по эксплуатации авто, два ключа, два комплекта ковриков-зима и лето, запасное колесо никогда не доставалось, набор инструментов, домкрат. В подарок шторки на окна! Осмотр в Каневской по договоренности. Уместен торг. Можно обмен на авто подешевле, предпочтительно с автоматом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Lexus RX 270

Lexus RX 270

Подержанная, пробег 45 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

1900 тыс. руб.

Lexus RX 270

Подержанная, пробег 67 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1380 тыс. руб.

Авто, похожие на Lexus RX 270

Lexus RX 350

Подержанная, пробег 95 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1500 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1035 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1638 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале