Lexus RX 270 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 86 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Каневская, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии без недочетов! Куплен в автосалоне новым за наличные деньги в 2011 году, по документам декабрь десятого. Аккуратная безаварийная эксплуатация, ПТС оригинал, я собственник авто. Кузов без притертостей, сколов и царапин, полноценный автомат(не вариатор) в идеале, салон как новый, перед автомобиля забронирован американской пленкой- капот, крылья, бампер, фары, противотуманки, зеркала, под ручками. Ходовая на отлично. Пробег у авто родной, поэтому всё в отличном состоянии! Отличная комплектация: кожаный салон, вставки из дерева, память сидений, раздельный климат-контроль, безключевой доступ, кнопка старт-стоп, автомат-типтроник, 12 SRS airbag, адаптивные биксеноновые фары, 12 динамиков, USB/MP3/AUX/ и многое другое. С авто идет полный пакет документов, сервисная книга, книга по эксплуатации авто, два ключа, два комплекта ковриков-зима и лето, запасное колесо никогда не доставалось, набор инструментов, домкрат. В подарок шторки на окна! Осмотр в Каневской по договоренности. Уместен торг. Можно обмен на авто подешевле, предпочтительно с автоматом.