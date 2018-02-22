Lexus RX 270
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Каневская, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Автомобиль в отличном состоянии без недочетов! Куплен в автосалоне новым за наличные деньги в 2011 году, по документам декабрь десятого. Аккуратная безаварийная эксплуатация, ПТС оригинал, я собственник авто. Кузов без притертостей, сколов и царапин, полноценный автомат(не вариатор) в идеале, салон как новый, перед автомобиля забронирован американской пленкой- капот, крылья, бампер, фары, противотуманки, зеркала, под ручками. Ходовая на отлично. Пробег у авто родной, поэтому всё в отличном состоянии! Отличная комплектация: кожаный салон, вставки из дерева, память сидений, раздельный климат-контроль, безключевой доступ, кнопка старт-стоп, автомат-типтроник, 12 SRS airbag, адаптивные биксеноновые фары, 12 динамиков, USB/MP3/AUX/ и многое другое. С авто идет полный пакет документов, сервисная книга, книга по эксплуатации авто, два ключа, два комплекта ковриков-зима и лето, запасное колесо никогда не доставалось, набор инструментов, домкрат. В подарок шторки на окна! Осмотр в Каневской по договоренности. Уместен торг. Можно обмен на авто подешевле, предпочтительно с автоматом.
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