Lexus RX 270

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 1900 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. 2 комплекта резины. Капот и бампер забронированы пленкой. Сколов нет. Обслуживалась в сервисном центре "Ключ авто". В автомобиле не курили. Более подробно по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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