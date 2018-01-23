Lexus RX 270 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 45 тыс. км Цена: 1900 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Красный Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

В отличном состоянии. 2 комплекта резины. Капот и бампер забронированы пленкой. Сколов нет. Обслуживалась в сервисном центре "Ключ авто". В автомобиле не курили. Более подробно по телефону.