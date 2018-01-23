Lexus RX 270
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 1900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
В отличном состоянии. 2 комплекта резины. Капот и бампер забронированы пленкой. Сколов нет. Обслуживалась в сервисном центре "Ключ авто". В автомобиле не курили. Более подробно по телефону.
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