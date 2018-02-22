Lexus RX 270
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 1380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Красивый Гранатовый цвет. Один хозяин. Есть мелкие царапки. В остальном машина идеальна. Салон не затерт. Комплект летней резины. Хороший торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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