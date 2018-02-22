Lexus RX 270

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 1380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Красивый Гранатовый цвет. Один хозяин. Есть мелкие царапки. В остальном машина идеальна. Салон не затерт. Комплект летней резины. Хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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