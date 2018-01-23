Lexus RX 270 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 97 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 115 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Полная комплектация, перламутрово-белый цвет, в идеальном состоянии, обслуживание в lexus. Чёрный, кожаный салон в идеальном состоянии. Обмен не предлагать,торг не уместен. Перекупщикам не беспокоить