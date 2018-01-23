Lexus RX 270

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Полная комплектация, перламутрово-белый цвет, в идеальном состоянии, обслуживание в lexus. Чёрный, кожаный салон в идеальном состоянии. Обмен не предлагать,торг не уместен. Перекупщикам не беспокоить

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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