Lexus RX 270
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Полная комплектация, перламутрово-белый цвет, в идеальном состоянии, обслуживание в lexus. Чёрный, кожаный салон в идеальном состоянии. Обмен не предлагать,торг не уместен. Перекупщикам не беспокоить
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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