Lexus RX 270 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 61 тыс. км Цена: 1390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, пробег родной, ПТС оригинал, два ключа. Торг у капота.