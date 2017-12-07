Lexus RX 270
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 61 тыс. км
Цена: 1390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Машина в отличном состоянии, пробег родной, ПТС оригинал, два ключа. Торг у капота.
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