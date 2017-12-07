Lexus RX 270

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 61 тыс. км

Цена: 1390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, пробег родной, ПТС оригинал, два ключа. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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