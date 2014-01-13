Lexus RX

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 12,5 тыс. км

Цена: 2950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 53-33-81

Описание

Автомобиль имеет очень богатую комплектацию для удобной и камфорной езды. Подогрев передних и задних сидений. Подогрев руля. Подогрев лобового стекла. Вентиляция передних сидений. ПТС оригинал. Один владелиц. Автомобиль имеет гарантию до декабря 2019 года.
Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Lexus RX

Lexus RX

Подержанная, пробег 100,9 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1380 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 34,042 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

2789 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 73,203 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1590 тыс. руб.

Авто, похожие на Lexus RX

Audi Q5

Подержанная, пробег 5 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

3400 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 23 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

2350 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 30 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

2498,739 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале