Lexus RX

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 51,39 тыс. км

Цена: 1990 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

ГородАксай, Волгоградская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Подушки безопасности (водителя, пассажира, шторки боковые, боковые передние, боковые задние); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений; Обивка салона (кожа); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (электрический); Подогрев руля; Круиз-контроль; Управление климатом (двузонный климат контроль); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал, сидений, багажника); Handsfree; Дистанционное открывание багажника; Дистанционное открывание бензобака; Отделка под дерево; Подлокотник передний; Магнитола; CD-чейнджер; Навигационная система; MP3; Омыватели фар; Датчик света; Тонированные стёкла; Подогрев зеркал; Зимняя резина; Легкосплавные диски; Датчик дождя; Бортовой компьютер; Парктроники (задний парктроник, передний парктроник); Фары (Ксеноновые); Холодильник; Катализатор; Корректор фар;Навигационная система, камера заднего вида.
Приобретался у официального дилера.
1 владелец, оригинальный ПТС. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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