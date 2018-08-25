Lexus LX 570
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 182 тыс. км
Цена: 2040 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5663 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роза
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Описание
Ищете целый, в родной краске авто? Нашли! ПТС оригинальный, без залогов (по факту 1 владелец. 2 записи юр.лица- была замена гос.номера) . 08/2010 г., комплектация LX 570 Luxury: 7 мест, салон- перфорированная кожа, не курящий, 4х зон.климат, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, датчики света/дождя, обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит.с вентиляцией, камера кругового обзора/круиз/мультируль/DVD/NAVI/MP3/USB/AUX, потолочный монитор, эл.люк, адаптивные зеркала, эл.багажник с доводчиком, парктроники, фаркоп, автозапуск. Все т/о по регламенту. торг. Авто в г. Казани. JTJHY00W204052882
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