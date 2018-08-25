Lexus LX 570 Дата публикации: 31.08.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 182 тыс. км Цена: 2040 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5663 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роза Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Описание

Ищете целый, в родной краске авто? Нашли! ПТС оригинальный, без залогов (по факту 1 владелец. 2 записи юр.лица- была замена гос.номера) . 08/2010 г., комплектация LX 570 Luxury: 7 мест, салон- перфорированная кожа, не курящий, 4х зон.климат, бесключевой доступ, запуск двигателя без ключа, датчики света/дождя, обогрев передн./задн.сидений, эл.сидения с памятью для водит.с вентиляцией, камера кругового обзора/круиз/мультируль/DVD/NAVI/MP3/USB/AUX, потолочный монитор, эл.люк, адаптивные зеркала, эл.багажник с доводчиком, парктроники, фаркоп, автозапуск. Все т/о по регламенту. торг. Авто в г. Казани. JTJHY00W204052882