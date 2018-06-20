Lexus LX Дата публикации: 6.11.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 48,372 тыс. км Цена: 2351 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 6 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 322-61-48

Описание

Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ростовской области, где исключено воздействие дорожных реагентов.

1 владелец, настоящий пробег, крашенных деталей нет, в ДТП не участвовал. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.