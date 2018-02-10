Lexus LX

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 24,565 тыс. км

Цена: 5765 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 6 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородАксай, Республика Дагестан
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег,Luxury21 комплектация, спутниковая система,охранный комплекс-Pandora с системой контроля онлайн.Защиты двигателя,акпп,полная шумоизоляция! Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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