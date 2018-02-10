Lexus LX Дата публикации: 10.02.18 Просмотров объявления: 55

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 24,565 тыс. км Цена: 5765 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 6 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Аксай, Республика Дагестан Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег,Luxury21 комплектация, спутниковая система,охранный комплекс-Pandora с системой контроля онлайн.Защиты двигателя,акпп,полная шумоизоляция! Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.