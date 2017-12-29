Lexus IS 220d Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 145 тыс. км Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Тбилисская, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Турбодизель,пригнан из Германии в 2011. Владею автомобилем с января 2013 г. Комплектация Luxury! Кондиционер сидений и т. д. Последнее ТО декабрь 2017. Значительных нареканий по состоянию автомобиля не имеется. Салон не зачморенный! В автомобили не курили! Расход топлива маленький , налог в 2 раза дешевле чем у IS250. Все остальные вопросы по телефону.