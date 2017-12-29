Lexus IS 220d
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Тбилисская, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Турбодизель,пригнан из Германии в 2011. Владею автомобилем с января 2013 г. Комплектация Luxury! Кондиционер сидений и т. д. Последнее ТО декабрь 2017. Значительных нареканий по состоянию автомобиля не имеется. Салон не зачморенный! В автомобили не курили! Расход топлива маленький , налог в 2 раза дешевле чем у IS250. Все остальные вопросы по телефону.
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