Lexus IS 220d

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 780 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Тбилисская, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Турбодизель,пригнан из Германии в 2011. Владею автомобилем с января 2013 г. Комплектация Luxury! Кондиционер сидений и т. д. Последнее ТО декабрь 2017. Значительных нареканий по состоянию автомобиля не имеется. Салон не зачморенный! В автомобили не курили! Расход топлива маленький , налог в 2 раза дешевле чем у IS250. Все остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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