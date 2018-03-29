Lexus IS

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продаю Lexus IX250, 2007 г. Состояние идеальное! Бережная эксплуатация, ездила жена. С автомобилем никаких проблем не возникало, масло не ест. Дополнительно установлены рестайлинговые фары, которые придают автомобилю более интересный вид. Новый аккумулятор. Любые проверки за ваш счет. Все вопросы по телефону. реальному покупателю - торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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