Lexus GS 350

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 1750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Lexus GS350 f-sport. В идеальном состоянии. Новая резина, черный потолок, проекция на лобовое стекло, все ТО пройдено. Не требует вложений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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