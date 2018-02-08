Lexus GS 350
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 1750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Lexus GS350 f-sport. В идеальном состоянии. Новая резина, черный потолок, проекция на лобовое стекло, все ТО пройдено. Не требует вложений.
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