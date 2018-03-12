Lexus GS 300

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 224 тыс. км

Цена: 670 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. 2006 г. Японской сборки. Максимальная комплектация, музыка Марк Левинсон. Проблем с пятым нет. По ходовой без нареканий. Притертость с левой стороны. Вышлю фото. Разумный торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Lexus GS 300

Lexus GS 300

Подержанная, пробег 360 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Lexus GS 300

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

850 тыс. руб.

Lexus GS 300

Подержанная, пробег 214 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Авто, похожие на Lexus GS 300

Nissan Teana

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

710 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 137 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

745 тыс. руб.

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 269,5 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

610 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале