Lexus GS 300 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 224 тыс. км Цена: 670 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. 2006 г. Японской сборки. Максимальная комплектация, музыка Марк Левинсон. Проблем с пятым нет. По ходовой без нареканий. Притертость с левой стороны. Вышлю фото. Разумный торг при осмотре.