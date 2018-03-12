Lexus GS 300
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 224 тыс. км
Цена: 670 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. 2006 г. Японской сборки. Максимальная комплектация, музыка Марк Левинсон. Проблем с пятым нет. По ходовой без нареканий. Притертость с левой стороны. Вышлю фото. Разумный торг при осмотре.
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