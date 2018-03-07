Lexus GS 300
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 360 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Цена до конца этой недели. Торг будет, но только рядом с машиной. Максимальная комплектация, винтовая подвеска. Косяки по кузову (не успел сделать). Коробка и АКПП в порядке. Цена за наличку. Обмен на внедорожник. На обмен 430 000.
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