Lexus GS 300

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 360 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Цена до конца этой недели. Торг будет, но только рядом с машиной. Максимальная комплектация, винтовая подвеска. Косяки по кузову (не успел сделать). Коробка и АКПП в порядке. Цена за наличку. Обмен на внедорожник. На обмен 430 000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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