Lexus GS 300 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 360 тыс. км Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Цена до конца этой недели. Торг будет, но только рядом с машиной. Максимальная комплектация, винтовая подвеска. Косяки по кузову (не успел сделать). Коробка и АКПП в порядке. Цена за наличку. Обмен на внедорожник. На обмен 430 000.