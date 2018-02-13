Lexus GS 300 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 214 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

JTHBH96S405012748

Обмен не интересен! Два ключа. Мотор 3GR- FSE в порядке 249 л/с. Поменяны цепи ГРМ в месте с натяжителями успокоителями. Также поменяли Свечи, сальники клапанов, коленвала и т. д. Масло Liqui Moly Molygen 5W-30. Антифриз тоже поменял. Масло в АКПП частичная замена с фильтром. Все запчасти в оригинале. Удалены катализаторы! Банки глушителей полностью переварены По ходовой проблем нет сайлентблоки полиуретан. На машине стоит пневмо подвеска AZ Air Suspension D2, с расширением ступиц. В комплекте обычные стойки прилагаются. Колёса разно широкие R19. Тормоза передние шести поршневые, диски и ступица LEXUS IS F. Колодки HAWK. Задние суппорта сток перебрали колодки новые. Задние диски DBA Clubspec с насечками Т3. По кузову расширение обвесы спойлер, всё эксклюзив работы питерских мастеров. Машину строили в Питере внешний вид плод многомесячной работы и очень солидных денежных вливаний. Передняя оптика зеркала и решетка от версии 2012 года. Салон доработкам не подвергался, чистый не прокуренный. Музыка Mark Levinson с адаптером под AUX, USB- флеш- накопитель. На данный момент у авто никаких проблем нет, всё работает всё дует охлаждает. Юридически чистая. Все вопросы по телефону.