Lexus GS 300

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 214 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

JTHBH96S405012748
Обмен не интересен! Два ключа. Мотор 3GR- FSE в порядке 249 л/с. Поменяны цепи ГРМ в месте с натяжителями успокоителями. Также поменяли Свечи, сальники клапанов, коленвала и т. д. Масло Liqui Moly Molygen 5W-30. Антифриз тоже поменял. Масло в АКПП частичная замена с фильтром. Все запчасти в оригинале. Удалены катализаторы! Банки глушителей полностью переварены По ходовой проблем нет сайлентблоки полиуретан. На машине стоит пневмо подвеска AZ Air Suspension D2, с расширением ступиц. В комплекте обычные стойки прилагаются. Колёса разно широкие R19. Тормоза передние шести поршневые, диски и ступица LEXUS IS F. Колодки HAWK. Задние суппорта сток перебрали колодки новые. Задние диски DBA Clubspec с насечками Т3. По кузову расширение обвесы спойлер, всё эксклюзив работы питерских мастеров. Машину строили в Питере внешний вид плод многомесячной работы и очень солидных денежных вливаний. Передняя оптика зеркала и решетка от версии 2012 года. Салон доработкам не подвергался, чистый не прокуренный. Музыка Mark Levinson с адаптером под AUX, USB- флеш- накопитель. На данный момент у авто никаких проблем нет, всё работает всё дует охлаждает. Юридически чистая. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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