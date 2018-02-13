Lexus GS 300
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 214 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
JTHBH96S405012748
Обмен не интересен! Два ключа. Мотор 3GR- FSE в порядке 249 л/с. Поменяны цепи ГРМ в месте с натяжителями успокоителями. Также поменяли Свечи, сальники клапанов, коленвала и т. д. Масло Liqui Moly Molygen 5W-30. Антифриз тоже поменял. Масло в АКПП частичная замена с фильтром. Все запчасти в оригинале. Удалены катализаторы! Банки глушителей полностью переварены По ходовой проблем нет сайлентблоки полиуретан. На машине стоит пневмо подвеска AZ Air Suspension D2, с расширением ступиц. В комплекте обычные стойки прилагаются. Колёса разно широкие R19. Тормоза передние шести поршневые, диски и ступица LEXUS IS F. Колодки HAWK. Задние суппорта сток перебрали колодки новые. Задние диски DBA Clubspec с насечками Т3. По кузову расширение обвесы спойлер, всё эксклюзив работы питерских мастеров. Машину строили в Питере внешний вид плод многомесячной работы и очень солидных денежных вливаний. Передняя оптика зеркала и решетка от версии 2012 года. Салон доработкам не подвергался, чистый не прокуренный. Музыка Mark Levinson с адаптером под AUX, USB- флеш- накопитель. На данный момент у авто никаких проблем нет, всё работает всё дует охлаждает. Юридически чистая. Все вопросы по телефону.
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