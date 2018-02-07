Lexus GS 300

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 169,5 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Я второй хозяин. Полностью обслужена.
Реальный пробег, есть сервисная книжка. Любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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