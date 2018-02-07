Lexus GS 300
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 169,5 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии. Я второй хозяин. Полностью обслужена.
Реальный пробег, есть сервисная книжка. Любые проверки.
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