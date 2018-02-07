Lexus GS 300 Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 169,5 тыс. км Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Я второй хозяин. Полностью обслужена.

Реальный пробег, есть сервисная книжка. Любые проверки.