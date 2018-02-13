Lexus GS 300
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль на хорошем ходу. Без каких-либо нареканий по коробке передач и двигателю, все плавно и мягко без каких либо рывков и пинков. Автомобиль едет на свои 249 л. с!, согласен на любые проверки и диагностики. Комфортабельный автомобиль. Черный салон. Музыка Марк Левинсон (14 динамиков, чейнджер на 6 дисков), прекрасное звучание. Багажник с доводчиком. У этой машины один минус - после нее трудно выбрать другую! Торг!
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