Lexus GS 300

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на хорошем ходу. Без каких-либо нареканий по коробке передач и двигателю, все плавно и мягко без каких либо рывков и пинков. Автомобиль едет на свои 249 л. с!, согласен на любые проверки и диагностики. Комфортабельный автомобиль. Черный салон. Музыка Марк Левинсон (14 динамиков, чейнджер на 6 дисков), прекрасное звучание. Багажник с доводчиком. У этой машины один минус - после нее трудно выбрать другую! Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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