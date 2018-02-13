Lexus GS 300 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 220 тыс. км Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на хорошем ходу. Без каких-либо нареканий по коробке передач и двигателю, все плавно и мягко без каких либо рывков и пинков. Автомобиль едет на свои 249 л. с!, согласен на любые проверки и диагностики. Комфортабельный автомобиль. Черный салон. Музыка Марк Левинсон (14 динамиков, чейнджер на 6 дисков), прекрасное звучание. Багажник с доводчиком. У этой машины один минус - после нее трудно выбрать другую! Торг!