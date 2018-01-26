Lexus GS 300 Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 94 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 190 тыс. км Цена: 599 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Чистый японец! Максимальная комплектация, два ключа, салон чистый ухоженный, кожа в хорошем состоянии, электролюк, подогрев и вентиляция сидений, музыка Mark Levinson, декоративные вставки под красное дерево.

Мотор, коробка, подвеска в идеальном состоянии, ошибок ни каких нет. Болезнь 5 цилиндра устранена, недавно заменены все жидкости, масла только оригинал Toyota, коробка работает как часы, без пинков и рывков. Новые тормозные диски, колодки по кругу, диски от GS450 новая резина r18.

Полностью обслужена и вложений не требует. Возможен обмен, на обмен 650 т. Возможна продажа в кредит.