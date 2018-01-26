Lexus GS 300
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 599 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Чистый японец! Максимальная комплектация, два ключа, салон чистый ухоженный, кожа в хорошем состоянии, электролюк, подогрев и вентиляция сидений, музыка Mark Levinson, декоративные вставки под красное дерево.
Мотор, коробка, подвеска в идеальном состоянии, ошибок ни каких нет. Болезнь 5 цилиндра устранена, недавно заменены все жидкости, масла только оригинал Toyota, коробка работает как часы, без пинков и рывков. Новые тормозные диски, колодки по кругу, диски от GS450 новая резина r18.
Полностью обслужена и вложений не требует. Возможен обмен, на обмен 650 т. Возможна продажа в кредит.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.