Lexus ES
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 1620 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Руслан
Телефон:
Описание
Максимальная комплектация. ПТС оригинал! Все вопросы по телефону. Осмотр по договоренности!
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