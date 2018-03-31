Lexus ES Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 57 тыс. км Цена: 1620 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. ПТС оригинал! Все вопросы по телефону. Осмотр по договоренности!