Lexus ES

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 1620 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. ПТС оригинал! Все вопросы по телефону. Осмотр по договоренности!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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